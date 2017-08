André Hazes en zijn vriendin Monique hebben hulp ingeschakeld toen zij besloten om samen een kindje te krijgen. Ze kan namelijk, in haar woorden, niet “natuurlijk zwanger” worden.

Dat vertelt zij in een openhartig interview met Beau Monde. “We waren een jaar samen toen André tegen de hond zei: ‘wil je een broertje of zusje?’ Even dacht ik dat hij het over een puppy had, maar hij bedoelde echt wat anders.”

Monique, die 39 is, wist dat ze niet op de ‘natuurlijke manier’ zwanger kon worden. “André wist al snel zeker dat hij samen voor een baby wilde gaan. Er volgde een traject van artsen bezoeken en hormonen spuiten. Het lukte niet meteen.” En ook André moest er wat voor doen: “Hij stopte met roken, drinken en met de eiwitshakes die hij nam voor het sporten.”

Haar zwangerschap verliep gelukkig wél voorspoedig, vertelt Monique. “Als ik zei dat ik me goed voelde, zeiden mensen soms: ‘Je hebt geluk gehad’. Ze hadden geen idee welke weg wij al hadden afgelegd.”

In oktober vorig jaar werd de kleine André geboren. Zijn vader “zingt graag schunnige liedjes voor onze baby”, vertelt Monique verder.

De zanger liet onlangs nog weten dat hij graag zo snel mogelijk een dochter erbij zou willen, maar dat Monique eerst nog even rust moet krijgen, zoals je kunt zien in de video hierboven.

