De Efteling breidt uit: deze nieuwe attractie gaat volgend jaar open

Vanaf het najaar van 2019 is de Efteling weer een attractie rijker. Dan opent in het sprookjesachtige pretpark namelijk een nieuwe trekpleister: ‘De zes Zwanen’.

De attractie die rondom het sprookje wordt gebouwd, krijgt een plekje in het beroemde Sprookjesbos.

Gebroeders Grimm

‘De zes Zwanen’ is een sprookje van de gebroeders Grimm. Het verhaal gaat over zes zonen die door hun jaloerse stiefmoeder zijn veranderd in zwanen. Het is de taak van hun zusje om de betovering te verbreken door zes jaar niet te lachen of te spreken.

Varen

De Efteling heeft er voor gekozen om een extra element toe te voegen aan de nieuwe attractie. Als bezoeker vaar je straks met één van de sierlijke zwanen rondom én door een slot om een scène uit het sprookje te zien.

Mijlpaal

‘De zes Zwanen’ wordt alweer het dertigste sprookje dat zich in het Sprookjesbos van de Efteling bevindt en zal eind 2019 worden geopend.

Er was eens.. .. een nieuw sprookje: De zes Zwanen! ✨ Vanaf het najaar van 2019 kun je dit 30ste sprookje in het bos letterlijk er’varen’! 🏡🌊#Efteling #Sprookjesbos #DezesZwanen pic.twitter.com/ddOXztkjvd — Efteling (@Efteling) September 21, 2018

Bron: De Efteling