15 dingen die je nog niet wist over prinses Diana

Het is dit jaar alweer 23 jaar geleden dat prinses Diana verongelukte: onvoorstelbaar maar waar. Dit jaar zou ze 59 jaar geworden zijn.

Over haar dood is al onmetelijk veel gezegd en geschreven, maar er valt nog altijd meer over prinses Diana te vertellen. Wist je bijvoorbeeld dat prins Charles in eerste instantie datete met haar zus, Lady Sarah Spencer? Dat en nog 14 dingen die je vast nog niet over haar wist.

Ze kreeg tot haar 9e thuisonderwijs

Wie behoorde tot de Engelse upperclass kreeg vroeger thuis les. Zo ook Diana. Pas na de scheiding van haar ouders werd ze naar een exclusieve kostschool gestuurd.

Ze was niet bepaald de beste leerling

Nadat ze zakte voor 2 examens, moest ze op 16-jarige leeftijd de West Heath School verlaten. Haar vader schreef haar in voor een Zweedse school.

Ze werkte als kleuterjuf en schoonmaakster

Nadat ze de Zweedse school had verlaten, werkte Diana als schoonmaakster en oppas voordat ze werd aangenomen op een kleuterschool.

Ze wilde eigenlijk ballerina worden

Als kind zat ze op ballet, maar ze werd te lang om er echt in uit te blinken. Haar liefde voor dans leidde er wel toe dat ze tot aan haar dood een groot fan was van het English National Ballet.

Haar zus had eerst verkering met prins Charles

Hoewel Lady Sarah Spencer en prins Charles met elkaar afspraken, ontmoette Lady Di Charles op een familiefeest. Ze was toen 16 jaar.

Ze verloofde zich met prins Charles toen ze 19 was en trouwde op haar 20ste

De prins die 12 jaar ouder is, stond destijds onder enorme druk om een bruid te vinden.

Ze koos haar verlovingsring uit een catalogus

De verlovingsring wordt meestal speciaal ontworpen, maar Diana wees gewoon in een catalogus aan welke ze mooi vond. De witgouden ring met 14 diamanten en 12-karaats saffier is nu eigendom van Kate Middleton.

De sleep van haar bruidsjurk is de langste uit de geschiedenis van het Britse koningshuis

De jurk was gedecoreerd met pailletten, borduurwerk en 10.000 parels. De prinses moest van tevoren een paar keer oefenen hoe ze moest lopen met de sleep.

Ze weigerde tijdens de huwelijksgeloften te zeggen dat ze prins Charles zou ‘gehoorzamen’

3 decennia later besloot Kate Middleton haar voorbeeld te volgen.

Haar favoriete dessert was broodpudding

Haar toenmalige persoonlijke chef-kok verklapte dat Diana regelmatig de keuken indook om de rozijntjes uit de broodpudding te snoepen.

Ze nam haar zoons mee op alledaagse uitjes

Van Disney World en McDonalds tot aidsklinieken en de daklozenopvang; ze wilde dat prins Harry en prins William zoveel mogelijk meekregen van de maatschappij.

Haar favoriete kleur was roze

Ze werd dan ook eindeloos vaak gespot in alle tinten roze.

Haar nicht lijkt sprekend op haar

Lady Kitty, de dochter van Diana’s jongste broer Charles Spencer, wordt weleens gespot op de modeweek van Milaan.

Ze veilde haar jurken voor 5,15 miljoen euro

Het was het idee van prins William dat zijn moeder wat van haar jurken zou veilen voor het goede doel. Dat bracht ruim 5 miljoen euro in het laatje die ze rechtstreeks overmaakte naar goede doelen tegen aids en borstkanker

Ze is begraven op een eiland

Het eiland bevindt zich in het midden van een meer bij haar ouderlijk huis. In eerste instantie zou ze begraven worden in een familiegraf, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor een privéplek.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Brunopress, Getty images