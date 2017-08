Zó ziet de dochter van Iman en David Bowie er nu uit

Alexandra Jones, de dochter van Iman Abdulmajid en David Bowie, vierde onlangs haar 17e verjaardag. Ter ere daarvan deelde haar moeder een prachtige foto op Instagram.

Het meisje, ook wel Lexi genoemd, is de afgelopen jaren duidelijk veel veranderd. Wat is ze mooi! Grote kans dat ze haar moeder als model kan gaan opvolgen. Maar ze heeft haar looks niets alleen van haar moeder; veel mensen zien ook veel van papa Bowie in haar terug.

The Queen of my heart Lexi Jones at 17 years old! #selfportrait #LexiLove Een bericht gedeeld door IMAN (@the_real_iman) op 17 Aug 2017 om 8:27 PDT

Een foto die is geplaatst door IMAN (@the_real_iman) op 15 Aug 2016 om 5:41 PDT

Een bericht gedeeld door Lex (@lexlex.jonesy) op 13 Jul 2017 om 3:34 PDT

I think about you every second of every day and you’re all I need. I love you❤ Een bericht gedeeld door Lex (@lexlex.jonesy) op 10 Mrt 2017 om 8:29 PST

TIM: 2000 – David Bowie’s wife, the supermodel Iman, gives birth to their daughter, Alexandria Zahra Jones. pic.twitter.com/z6Papil3Yq — The Spill Magazine (@spillmagazine) 15 augustus 2017

Bron: Instagram. Beeld: Twitter