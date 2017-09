Dít betekenen die gekleurde vakjes op een tube tandpasta

Je vroeg het je nooit af, maar je wilt het nu wél weten: waarom staan er altijd van die gekleurde vierkantjes op tubes tandpasta?

En er is best een interessante verklaring voor de gekleurde vierkantjes op de tubes.

Kleuren

Elke kleur betekent namelijk iets anders. Staat er een groen vierkantje op? Dan is het een natuurlijke tandpasta. Een blauw vierkantje staat voor natuurlijk + toevoeging van een ‘medicijn’, een rood vierkante voor een natuurlijke én chemische samenstelling en een zwart vierkantje betekent dat de samenstelling puur chemisch is. Handig als je niet alle ingrediënten langs wil gaan, maar wel wil weten of je een natuurlijke variant te pakken hebt.

Dit kun je ook doen met tandpasta:

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.