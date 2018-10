Waarom (nep)lachen goed voor je is

Lachen is gezond, is een alombekende wijsheid. Maar waarom is dat zo? En opvallend: het geldt ook voor neplachen.

Is jouw natuurlijke blik een beetje nors? Het loont om toch een glimlach op je gezicht te toveren. Drie redenen waarom lachen goed voor je is. Zelfs een neplach.

1. Je communiceert beter

Communiceren doe je niet alleen met je mond, maar met je hele gezicht. Dat er zoiets bestaat als ‘gezichtscommunicatie’ bewezen onderzoekers aan de universiteit van Massachussets. In het zogenoemde ‘still face-experiment’ kregen moeders de opdracht om twee minuten lang naar hun baby’s te kijken zonder hun gezichtsspieren aan te spannen. Binnen een minuut beginnen de kinderen hysterisch te huilen. “Ze raken waarschijnlijk in paniek omdat ze geen reactie op hun emoties meer zien bij hun moeder”, vertelt sociaal psycholoog Disa Sauter.

2. Je krijgt leuke reacties

Als je vaak (glim)lacht, krijg je meer positieve reacties van je omgeving. Dat hebben psychologen van de universiteit van Uppsala in Zweden ontdekt. Zij lieten proefpersonen foto’s zien van neutraal kijkende mensen. Maar vlak voordat deze gezichten in beeld kwamen, werd in een flits een afbeelding van een breed lachend persoon getoond. Die foto kwam zó kort (25 milliseconden) in beeld, dat de proefpersonen ‘m niet bewust konden waarnemen. Maar toch imiteerden ze de lach. Door te lachen, krijg je dus veel glimlachen terug.

3. Je ervaart minder stress

Lachen helpt tegen stress. Onderzoekers aan de universiteit van Kansas lieten proefpersonen hun hand een paar seconden in een bak ijskoud water houden. Allemaal kregen ze een verhoogde hartslag en meer stress. Maar de proefpersonen aan wie werd gevraagd te glimlachen terwijl ze hun hand in de koude bak hielden, hadden minder stress en een minder hoge hartslag. Dit komt waarschijnlijk omdat je lichaam tijdens het lachen meer gelukshormonen, zoals endorfinen, aanmaakt.

Neplachen is ook goed!

Jarenlang werd gedacht dat neplachen niet hetzelfde effect heeft als echt lachen, maar nieuw onderzoek wijst uit dat ook neplachen wel degelijk goed voor je is. Onderzoekers van de Northeastern universiteit in Boston lieten studenten een vies drankje aanprijzen in een filmpje. Met een nepglimlach. Sommige proefpersonen kregen voor de opnames foto’s te zien van lachende mensen; anderen niet. De groep die de foto’s had gezien, had ‘natuurlijke’ lachrimpeltjes rond de ogen en nam graag een slok van het drankje dat aangeboden werd. Van de groep die de foto’s níet had gezien, deden veel minder mensen dat. Hoe dat komt? Mensen gaan vanzelf lachen als ze een lachend persoon zien. En al lach je in het begin nep, dat wordt vaak vanzelf een natuurlijke (en dus échte) lach.

Bron: Psychologie Magazine. Beeld: Henrike Grijsen