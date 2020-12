Libelle wint met ‘Dit is onze zorg’ prijs voor Cover van het Jaar

Hoera! Libelle heeft donderdag de Aldipress Mercur Cover van het Jaar gewonnen. De jury van de ‘Oscars van de Nederlandse tijdschriftenwereld’ was unaniem: de Libelle met maar liefst 10 verschillende covers met onze zorghelden is in dit onvergetelijke jaar de enige echte winnaar.

Een Libelle waarin vrouwen in de zorg centraal staan: het stond al langere tijd op het wensenlijstje van de redactie. Tijdens de uitbraak van corona in Nederland werd dit idee nog urgenter. Hun harde werk was en ís van onschatbare waarde en zij verdienen zo veel meer dan alleen applaus.

Daarom werkte Libelle voor deze speciale editie samen met het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vrouwen van diverse afdelingen dachten mee over de redactionele invulling, deelden hun ontroerende verhalen én gingen in gesprek met minister Hugo de Jonge over de toekomst van de zorg.

10 covermodellen

En wie de vrouwen in de zorg in het zonnetje wil zetten, zet ze natuurlijk ook op de cover. Libelle maakte daarom 10 verschillende versies met Amphia-zorgverleners als covermodel. Van medisch specialist tot IC-verpleegkundige: stuk voor stuk vrouwen die in de frontlinie stonden tijdens de eerste coronagolf.

Het maken van de coverfoto’s en andere portretten in het blad was een enorme logistieke uitdaging, vertelt Libelle’s beeldproducer Marije Ribbers. “We moesten rekening houden met alle verschillende diensten die de dames draaiden en daarnaast moesten we ons natuurlijk aan de strikte coronamaatregelen houden.”

Alle beelden werden in juli in en rondom het Amphia Ziekenhuis gemaakt. “De covid-afdeling was op dat moment leeg, dus dat werd de plek waar we de visagie en styling deden. Heel bijzonder om precies op de plek te zijn waar de zorgmedewerkers zoveel hadden meegemaakt tijdens de eerste golf”, vertelt Marije. “Een van de verpleegkundigen vertelde me hoe ze corona-patiënten iedere keer moest draaien en hoe heftig het was geweest toen patiënten vanwege de drukte met een ambulancebus overgebracht moesten worden naar andere ziekenhuizen. Daar was ik echt even stil van.” De beeldproducer is ontzettend blij dat ze aan deze monsterklus mocht meewerken. “Vooral het produceren van de modeserie was erg leuk. De dames hadden al die maanden vooral hun witte pak aan gehad en nu waren ze voor één dag model. Ze zagen er echt prachtig uit!”

Eenvoud

De vijfkoppige jury, bestaande uit prominenten uit de bladenwereld, was onder de indruk van de eenvoud van de cover-serie. “De uitwerking is simpel, menselijk, mooi, warm en 100% Libelle, dit treft je recht in het hart”, aldus de jury. “Bij elk portret staat een citaat van de vrouw die je open en trots vanaf het papier aankijkt. Iedere quote weerspiegelt de gevoelens van angst, kracht of verdriet die zij in de eerste coronamaanden hebben ervaren. Eén ding weet je zeker: zo’n vrouw wil je aan je bed hebben als het erop aankomt.”

De Magazine Media Associatie (MMA) organiseert sinds 1998 ieder jaar in december de uitreiking van de Mercurs: dé vakprijzen voor de magazine mediabranche. De prijzen worden toegekend aan personen en/of magazinemerken die zich, verdeeld over diverse categorieën, in de branche verdienstelijk hebben gemaakt. Libelle was dit jaar tevens genomineerd voor Reportage van het jaar met de special over 50 jaar na Dolle Mina en Libelle’s Floor van der Stap was genomineerd als Talent van het jaar.

Benieuwd hoe het nummer tot stand kwam? Hoofdredacteur Hilmar Mulder vertelt je er alles over in deze video:

Beeld: Petronellanitta.