Je wangen kleuren tomatenrood, het zweet breekt je uit en jezelf woest wat koelte toe wapperen, helpt amper. Maar wat moet je dan doen als je een opvlieger hebt?

Veel vrouwen in de overgang krijgen te maken met opvliegers, meestal ook nog eens op de ongelukkigste momenten – in een gesprek met je baas, op een feestje in een strakke jurk of als je nét een goed verhaal aan het vertellen bent. Deze tips kun je direct toepassen zodra er weer zo’n vermaledijde opvlieger op komt opzetten.

Haal diep adem

Als je een opvlieger voelt aankomen terwijl je net een hilarische anekdote wilt vertellen, stop dan met praten en verschuif de aandacht naar je gesprekspartners. Laat hen praten en doe alsof je luistert terwijl je rustig van 10 tot 1 telt. Je bloeddruk daalt en de hitte neemt af. Ga je handen wassen

Jezelf excuseren om even naar het toilet te gaan is altijd verstandig in het geval van een opvlieger. In plaats van je hoofd manisch onder de handdroger te hangen, sta je rustig stil en houd je je handen onder een koude kraan. Nog beter is het om je polsen onder koud water te houden. Des te minder inspanning het kost, des te sneller je afkoelt. Neem een pepermuntje

Mint heeft van nature een verkoelend effect. Als het voelt alsof je in brand staat, heb je gewoon even een snelle oplossing nodig en een pepermuntje kan geen kwaad.

Bron: Purewow. Beeld: iStock