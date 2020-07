6 tips om je huis koel te houden als ’t buiten snikheet is

Buiten vallen de mussen van de daken en schittert de zon aan de hemel. Is het daardoor zelfs in de schaduw nog te warm en vertoef je daarom het liefst binnen? Met déze tips lukt het om je huis koel te houden.

Niets zo vervelend als een huis dat net zo warm is als de buitentemperatuur, wanneer je verkoeling zoekt.

Advertentie

Voorbereiding

Het begint allemaal met het treffen van een goede voorbereiding. Wanneer het een zinderend warme dag belooft te worden, is het van groot belang om daar rekening mee te houden. Om je huis koel te houden, kun je het best direct in de ochtend de zonwering naar beneden doen. Heb je geen zonwering? Dan volstaat het gordijn of luxaflex natuurlijk ook.