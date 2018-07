Zo kom je erachter wie jouw vriendschapsverzoek negeert op Facebook

We hebben allemaal weleens een vriendschapsverzoek van iemand genegeerd op Facebook. Dat zien ze toch niet. Toch wel, er is een plek waar je dat in de gaten kunt houden.

Er is een pagina op Facebook waarop je kunt zien welke vriendschapsverzoeken je hebt gestuurd die niet geaccepteerd zijn. Hij is niet makkelijk te vinden, maar hij is er wel.

Mobiel

Om er via je telefoon achter te komen wie jouw vriendschapverzoek negeert, open je de Facebook-app en klik je op het icoontje van vriendschapverzoeken linksonder in het scherm. Je komt dan in het scherm waarin je jouw vriendschapsverzoeken en mensen die je misschien kent ziet. Scrol in dit scherm naar beneden en klik op ‘alles weergeven’. Dan kom je weer in een ander scherm, waar je bovenin ‘verzoeken’ ziet staan. Swipe dit menu helemaal naar rechts tot je ‘openstaand’ ziet verschijnen. Hier vind je alle verzoeken die je hebt verstuurd, maar die nog niet geaccepteerd zijn. Ha, betrapt!

Computer

Op de computer kun je dit natuurlijk ook vinden. Ga naar Facebook en klik rechts bovenin op het icoontje voor vriendschapsverzoeken. Klik in dit menu onderaan op ‘alles bekijken’. Boven aan deze pagina zie je nu staan ‘verzonden verzoeken weergeven’. Op deze pagina kun je zien wie jouw verzoek (nog) niet heeft geaccepteerd.

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: iStock