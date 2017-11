De nieuwste trailer van The Crown belooft een tweede seizoen vol drama

Netflix-serie The Crown, de met prijzen overladen serie van 150 miljoen(!), keert 8 december terug voor het tweede seizoen. De nieuwe trailer belooft veel goeds.

Pas op: er staan spoilers in dit artikel!

Seizoen 2 zal verdergaan in 1957 en eindigen in 1964. Hoofdrolspeelster Claire Foy, die de rol van queen Elizabeth speelt, vertelde eerder al dat het een periode is ‘waarin de koninklijke familie zich bewust wordt dat ze met hun tijd mee zullen moeten veranderen. We brengen de evolutie naar een moderne monarchie in beeld’.

Prinses Margaret

Dat gaat niet zonder slag of stoot. De nieuwe trailer focust op prinses Margaret gespeeld door Vanessa Kirby. In seizoen 2 speelt zij een aanzienlijk grotere rol en gaat ze tegen haar zus Elizabeth in, die haar in het eerste seizoen dwars heeft gezeten toen ze viel voor de getrouwde Peter Townsend.

In het tweede seizoen kiest Margaret wederom voor een man die niet Elizabeths goedkeuring niet kan wegdragen. Maar dit keer zet ze door. “Ik vind hem leuk, want hij minacht ons en alles wat we vertegenwoordigen”, bijt ze Elizabeth in de trailer toe.

The Crown seizoen 2: acteurs

Claire Foy en Matt Smith (prins Philip) keren sowieso terug 8 december, maar er zijn ook spannende nieuwe acteurs aangekondigd voor seizoen 2. Downton Abbeys Matthew Goode bijvoorbeeld zal Antony Armstrong-Jones gaan spelen (de society fotograaf lord Snowdon, waar prinses Margaret verliefd op wordt). Michael C. Hall (die je kunt kennen van zijn hoofdrol in Dexter) gaat president John F. Kennedy spelen in seizoen 2 en hij wordt vergezeld door Jodi Balfour, die als Jackie Kennedy gecast is.

Bron en beeld: Netflix.