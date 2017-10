Greg verloor zijn vrouw aan een postnatale depressie: "Waarom had ik het niet door?"

Vorig jaar op 1 juni werd Greg weduwnaar en alleenstaande vader van 2 jonge kinderen, Emma (9) en Ethan (2). Zijn vrouw Elizabeth pleegde zelfmoord. Ze leed aan een postnatale depressie. “Zelfs na 16 jaar huwelijk zag ik de fatale ziekte van mijn vrouw niet aankomen.”

Het blijft voor Greg lastig om over zijn vrouw te praten, omdat het in de verleden tijd moet. “Elizabeth was een geweldige vrouw. Ze was een uitstekende moeder. Attent, behulpzaam en bijzonder lief met kinderen.” Greg deelt zijn verhaal omdat hij andere vrouwen, die met hetzelfde probleem zitten, een hart onder de riem wil steken.

Geoliede machine

Greg en Elizabeth hadden een goed huwelijk. Ze verhuisden naar de kust van Californië en kregen 2 kinderen. Greg: “We waren gesloopt, maar we hadden ook veel plezier.” Alles ging zoals het hoorde. De taken waren goed verdeeld. “Elizabeth zou de kinderen ’s ochtends afzetten en ik zou ze later ophalen”, vertelt Greg. “Ik zou koken, zij zou de was doen. ’s Avonds zou ze het ene kind in bed leggen en ik zou voor ons andere kind zorgen. We waren een goed geoliede machine.”

Maar ineens veranderde er iets. Een verandering die Greg zeker had opgemerkt.

Stress

“Toen onze zoon 1 werd, merkte ik aan Elizabeth dat er iets niet klopte. Ze was minder tolerant en erg ongeduldig, wat erg ongebruikelijk was voor haar omdat ze altijd zo’n positief persoon was.” Volgens hem ging ze nooit meer langs vrienden of buren en zei ze steeds dat ze een slechte moeder was. “Ik dacht dat het stress was.” Hij probeerde haar te helpen door aan te bieden dat ze een avondje uit kon met wat vrienden, maar dat deed ze nooit. Hij had nooit gedacht aan een postnatale depressie.

Een postnatale depressie komt vaker voor dan je denkt. Het treft ongeveer 1 op de 10 moeders. Moeders van meerdere kinderen, zoals Elizabeth, lopen meer risico. Er zijn verschillende symptomen die variëren van gebrek aan interesse in je baby, schaamte, hopeloosheid, gevoelens van schuld of zelfs gedachten hebben over het pijn doen van jezelf of kind.