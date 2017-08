Zó zag Patricia Paay er 50 jaar geleden uit

Patricia Paay (67) is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest: van een bruiloft tot een uitgelekte video en aangiftes (zie video). Daar vertelt ze vanavond alles over op televisie.

Begin dit jaar deelde Patricia’s dochter Christina op Instagram een prachtige foto van haar moeder in de jaren 60. Het eerste wat opvalt: Christina lijkt sprekend op Patricia! Patricia moet rond de 17 jaar oud zijn op deze foto:

throwback tuesday, my mom in the 60’s is kinda my twin?! 👯♂️ Een foto die is geplaatst door S A D G R L 😢 (@katinkacoorie) op 7 Feb 2017 om 1:30 PST



Bron: Instagram. Beeld: Brunopress