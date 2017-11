Politie vindt vrouw die kleuter achterliet op Amsterdam Centraal

Door de vele tips die binnenkwamen op het bericht over een in de steek gelaten jongetje op Amsterdam Centraal, kon de politie de vrouw oppakken die eerder met hem gezien was.

Op welke manier ze betrokken is bij het incident is nog niet duidelijk. De politie is nog volop met het onderzoek bezig: “Ze zal op een later moment verhoord worden en dan wordt haar verhaal en haar relatie met het kind duidelijk”, zegt een politiewoordvoerder bij de NOS.

Eerder vandaag meldde de politie nog niet te weten wie het jongetje is dat in z’n uppie op Amsterdam Centraal rondliep. “Hij heeft nog niet gesproken”, zei een woordvoerder. “Een kind van 4 of 5 kan normaal gesproken wel wat informatie geven over zijn naam. Maar hij zegt helemaal niets.”

Bron: NOS. Beeld: Politie.