Politie waarschuwt: op deze Facebook-posts moet je nóóit antwoord geven

Een belangrijk bericht van de politie heeft voor oproer gezorgd onder duizenden Facebookgebruikers.

Er zijn namelijk flink wat mensen die, zonder het te merken, persoonlijke informatie delen bij op het oog onschuldige berichten.

Waarschuwing

Pas op waar je op Facebook op reageert, schrijven de agenten. Facebook-posts die vragen om de naam van je leraar van vroeger, of van je huisdier, wie je beste vriend van vroeger was, waar je geboren bent… etc. Al die informatie wordt ook gebruikt bij veiligheidsvragen voor (e-mail)accounts.

Gehackt

Veel van die berichten zijn gemaakt door hackers, die vervolgens meelezen op Facebook wat jij eronder schrijft en zo achter de antwoorden op jouw geheime vragen kunnen komen. Op die manier kunnen ze je mail of profiel hacken en in sommige gevallen achter je bankgegevens komen.

Toch maar goed opletten hoeveel privé-informatie je deelt op Facebook.





Bron: FB Good Housekeeping. Beeld: iStock