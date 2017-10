Politieagente maakt op één dag 2 verdrinkingen van peuters mee

Een emotioneel bericht van een politieagente op Facebook heeft veel mensen geraakt. Binnen 1 dienst werd de agente opgeroepen voor 2 verdrinkingsgevallen en dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten: “Verslagen ben ik. Kinderen horen niet dood te gaan.”

Onder de titel ‘laarsjes op een tuinpad’ doet ze haar verhaal. “Een geharde politievrouw met 30 jaar operationele ervaring, dat is wie ik ben”, begint ze. “Ik ben relatief jong mijn moeder aan kanker verloren, wat er ook gebeurt, iets ergers dan dat kan me niet meer overkomen. Dat maakt dat ik heftige incidenten in mijn werk redelijk goed kan handelen.”

Voorspelling

Deze specifieke dienst begint met een haast lugubere voorspelling: “Heb je nog bijzonderheden? vraag ik mijn voorganger. Het antwoord is nee, ik hoop dat jij een drukkere dienst hebt. Dat dit een dienst zou worden waarbij ik getuige zou zijn van twee heftige incidenten kon ik op dat moment niet bevroeden.”

Te water

Dan hoort ze dat een kindje te water is geraakt. “Ik hoor collega’s doorgeven dat het kindje 1,5 jaar oud is en in de sloot naast de ouderlijke woning is gevallen. Hoe lang zij in het water heeft gelegen is onbekend. Vlak hierna hoor ik dat zij weer ademhaling heeft. Kippenvel staat op mijn armen. ‘Kom op kleine Puk, ga er voor’, spookt het in mijn hoofd.”

Laarsjes

“Als ik in de tuin kom, waar de trauma-artsen, vrijwillige brandweer en mijn collega’s staan om haar te reanimeren, zie ik een paar roze laarsjes met bloemetjes. Ik krijg een brok in mijn keel. Die roze laarsjes horen aan kleine meisjesvoetjes en niet op een tuinpad.” Terwijl de agente de moeder troost en zegt dat ze er alles aan doen om haar leven te redden, wordt het meisje naar het Sophia ziekenhuis in Rotterdam gebracht. “Als iedereen weg is, pak ik de laarsjes op en zet ze bij de achterdeur in de hoop dat ze ze snel weer aan zal trekken.”

Gevallen

Dan komt er een tweede verschrikkelijke oproep aan diverse eenheden naar Bodegraven te gaan, omdat daar een vijfjarige jongetje in de Oude Rijn is gevallen: “Men weet niet hoe lang hij er al in gelegen heeft. Dit kan niet waar zijn, is mijn eerste reactie, niet twee kindjes in 1 dienst. Ik wil dit niet! We keren om. Als we aankomen is er al een brandweerduikploeg te water. Ook hier zijn de ouders ter plaatse.”

Nachtmerrie

In het water wordt koortsachtig gezocht: “Tot de verlossende kreet: ‘We hebben hem!’. Ik hoor een mevrouw, zij is een familielid, aan mij vragen of hij nog leeft. Het is mij bekend dat hij geruime tijd in het water heeft gelegen, wat moet ik zeggen? Verder dan dat ambulancepersoneel alles zal doen om hem te redden kom ik niet. De ouders willen naar hun kind, het verdriet, je ergste nachtmerrie.” Ook voor dit jongetje wordt een spoedtransport naar het Sophia kinderziekenhuis geregeld.

Donker

Na met collega’s te hebben overlegd rijdt de agente in het donker naar huis. “Thuis zit ik nog een half uurtje met een glaasje wijn, alles nog eens te overdenken. Het verdriet van de ouders: niet te bevatten. Mijn collega’s die het volgens veel burgers nooit goed doen, ambulancepersoneel, brandweer, traumahelikopter bemensing.., voor ons allen is dit een dag of een dienst om nooit te vergeten.”

Niet gered

De volgende dag leest ze dat het jongetje uit Bodegraven het niet heeft gered, en dat ook het meisje is overleden. “Zondagmorgen krijg ik bericht dat de roze laarsjes nooit meer gebruikt gaan worden. Verslagen ben ik. Kinderen horen niet dood te gaan. En ja ik weet het, er gaan er velen, maar het hoort niet!”

Bron: RTL Politie Gouda . Beeld: iStock

