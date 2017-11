Prins Harry en Meghan Markle zijn verloofd

Jawel, na maan-den speculeren is het nu toch echt zo ver: Meghan en Harry zijn verloofd. Harry heeft Meghan eerder deze maand in Londen om haar hand gevraagd.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

In een verklaring kondigt vader prins Charles de verloving van zijn zoon met de Amerikaanse actrice aan. In de lente van 2018 zullen de tortelduifjes elkaar het ja-woord geven. In het bericht is verder te lezen dat prins Harry de koningin en zijn familie om toestemming heeft gevraagd, en óók de zegen van Meghans familie heeft gekregen. Het stel gaat in Londen wonen, in Nottingham Cottage in Kensington Place.

The couple will also take part in a broadcast interview to be aired this evening UK time. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

Vanmiddag is hun eerste officiële fotomoment. Vanavond zullen de verloofden voor het eerst samen een televisie-interview doen.

The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted for the couple and wish them every happiness. https://t.co/aAJ23uSbao — The Royal Family (@RoyalFamily) November 27, 2017

In een reactie zeggen Harry’s broer prins William en zijn vrouw Catherine verheugd te zijn voor de aanstaanden.

On the news of Prince Harry and Ms. Meghan Markle’s engagement, The Prince of Wales, speaking for himself and The Duchess of Cornwall, said: “We’re thrilled. We’re both thrilled. We hope they’ll be very happy indeed.” — Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017

Ook vader prins Charles en Camilla reageerden blij.

Meghan en Harry hebben elkaar ongeveer een jaar geleden, in juli 2016, via vrienden ontmoet. Sindsdien liggen de twee onder het vergrootglas van de media. “Het is een uitdaging”, zei Meghan eerder in Vanity Fair, “maar ik krijg veel steun, zowel van beveiliging als van Harry.”

Dezelfde persoon

“Het is heel simpel”, vervolgt Meghan. “Aan het eind van het liedje zijn we 2 mensen die van elkaar houden. De eerste 6 maanden hebben we onze relatie stilgehouden, toen het in het nieuws kwam is er voor ons niets veranderd. Het enige dat is veranderd, is de perceptie van het publiek. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik heb me nooit laten definiëren door mijn relatie. We zijn gelukkig, dat is het voornaamste”, aldus de actrice.

It’s official! Prince Harry and Meghan Markle will marry in the spring! pic.twitter.com/G5bAF0KzbZ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 27, 2017

Meghans familie is verheugd: “We zijn enorme blij voor hen”, laten ze weten. “Onze dochter was altijd vriendelijk en liefhebbend. Een huwelijk met Harry, die dezelfde kwaliteiten deelt, doet ons als ouders veel plezier.”

Gescheiden

Meghan Markle was eerder getrouwd met filmproducent Trevor Engelson. Hij en Meghan kregen in 2004 een relatie en trouwden in 2011 in Jamaica. Nog geen twee jaar later, in 2013, besloten ze te scheiden. Om die reden is de kans groot dat koningin Elizabeth het huwelijk van haar kleinzoon niet zal bijwonen. In 2005 was ze ook niet bij het huwelijk van haar zoon Prins Charles en Camilla. Net als bij die trouwerij zullen de koningin en haar man prins Philip komende lente waarschijnlijk pas aansluiten bij de receptie.

Titel

Meghan krijgt bij haar huwelijk waarschijnlijk de titel van hertogin. Verwacht wordt dat het paar ‘hertog en hertogin van Sussex’ worden, want die titel is sinds 1843 niet vervuld. Prinses zal ze niet worden, dat is alleen voorbehouden aan meisjes die binnen de koninklijke familie geboren worden.

Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld met nieuwe informatie.

Bron: Kensington Palace, NOS. Beeld: Brunopress

