Kroonprinses Victoria van Zweden (39) gaf een openhartig interview ter gelegenheid van haar aanstaande 40e verjaardag. Daarin sprak ze over de zware periode waarin ze aan eetstoornis anorexia leed.

De prinses was 18 toen ze haar ouders begon te ondersteunen in hun werkzaamheden. De druk om dat goed te doen was hoog, omdat ze meer in het publiek verscheen, werd er in de media ook meer over haar uiterlijk geschreven.

Die factoren samen zorgden ervoor dat ze anorexia ontwikkelde. In 1996 was de prinses vel over been.

“Het maakte me zeer angstig,” zegt ze in het interview. “Ik haatte hoe ik eruit zag, wie ik was. Ik, Victoria, bestond niet. Het voelde alsof alles in mijn leven en om me heen door anderen werd bepaald. Het enige wat ik zelf kon bepalen, was wat ik at.”

Goede hulp

Nadat ze aan Yale studeerde en in therapie ging verbeterde haar situatie: “Professionele hulp krijgen is heel belangrijk voor me geweest. Ik leerde mijn gevoelens onder woorden te brengen, grenzen te stellen en mezelf niet constant tot het uiterste te pushen. Ik moest mezelf leren accepteren en een balans vinden.”

Perfectionist

Inmiddels gaat het beter met de kroonprinses, al vertelt ze dat ze het nog weleens moeilijk kan hebben: “Ik zal nooit helemaal tevreden zijn,” zegt ze. “Dat betekent gelukkig ook dat de wil er is om me te ontwikkelen en altijd mijn best te doen.”

Gezin

In 2010 trouwde prinses Victoria met haar personal trainer Daniel Westerling, na een jarenlange relatie. Ze zijn ouders van Oscar van 14 maanden, en Estelle die 5 jaar geleden geboren is (zie video).

Bron: Daily Mail, Beau Monde. Beeld: Getty