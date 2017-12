Toch met de auto? Zo rijd je veilig in de sneeuw

Vanaf 12.00 uur geldt code oranje in ons land. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen ook vandaag voor problemen in het verkeer als gevolg van het winterweer.

Volgens het KNMI valt vanmiddag veel sneeuw en er is grote kans op schade en letsel. Advies: ga niet met de trein of met de auto. Maar wat doe je als je niet anders dan de weg op kunt? Ga goed voorbereid op reis. Hieronder een aantal tips om het veilig te houden.

Klaar voor de start…

Als je snel optrekt, kunnen de wielen gaan slippen. De banden graven zich dieper in de sneeuw, waardoor de auto niet meer van zijn plek komt. Geef weinig gas als je optrekt en laat de koppeling rustig opkomen. Vertrek vanuit stilstand in hogere versnelling: het kan helpen om niet in de eerste, maar de tweede versnelling weg te rijden.

De weg op

Het spreekt voor zich, maar: pas de snelheid aan. Rijd geconcentreerd en voorzichtig: vermijd plotselinge bewegingen. Zodra je vertrokken bent, is het vooral belangrijk je snelheid te verminderen en de afstand op andere auto’s groot te houden.

Bochten

Neem met glad weer gas terug in de bochten. Ga er minder hard in dan je gewend bent en stuur ook vooral niet te scherp in om te voorkomen dat je gaat glijden. In bochten kun je met glad weer beter niet remmen. Rem liever nog op het rechte stuk. Als je in de bocht vaart wil minderen, is het verstandiger het gas loslaten.

Als de auto gaat slippen

Blijf rustig, trap vooral niet op de rem. Heb je geremd in een bocht en begin je te glijden, blijf dan rustig en ga niet hard aan je stuur trekken. Ontkoppel, laat de auto glijden en draai intussen je stuur bij. Zodra je wielen weer grip krijgen, zal de auto dan vanzelf de goede kant oprijden. Houd je ogen gericht op een uitweg en niet op een hindernis.

Heuvels en andere ongemakken

Wees als de temperaturen onder het nulpunt dalen extra voorzichtig op bruggen, hellingen en in tunnels. Gebruik bij het nemen van een helling een hogere versnelling dan je bij droog weer (en dezelfde snelheid) zou doen: dat beperkt het risico van doorslippen. Gebruik bij afdalen juist een lagere versnelling dan je bij droog weer zou doen: zo voorkom je dat de wielen blokkeren en de banden gaan glijden.

Stoppen

Begin op tijd te remmen (op een rechte weg!). Schat de benodigde remweg goed in, rem eerst af op de motor en gebruik daarna de rem. Let op: rem heel geleidelijk en voorkom dat de wielen blokkeren. Als dat gebeurt glijden de banden door en kun je de controle over de auto verliezen. Als de wielen toch blokkeren en doorglijden: het rempedaal loslaten en wachten tot je opnieuw grip krijgt.

Het allerveiligst is om op een dag als vandaag natuurlijk binnen te blijven!

Bron: NOS, KNMI, De Standaard, ANWB. Beeld: ANP

