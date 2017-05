Rinie (65) viel 46 kilo af: "Ik durf nu voor een publiek te zingen"

Het is zaterdag Europese Obesitas Dag, om aandacht te vragen voor de bestrijding van extreem overgewicht. Rinie van Alphen (65) besefte in de jaren 70 dat ze te zwaar was en probeerde sindsdien alle dieethypes die voorbijkwamen. Niets hielp blijvend, tot ze 4 jaar geleden een maagverkleining kreeg. In plaats van 125 kilo, geeft de weegschaal nu 79 kilo aan. “Het blijft opletten.”

“Als ik nu het gewicht zou hebben dat ik in mijn twintiger jaren had, zou ik mijn handjes dichtknijpen. Maar toentertijd vond ik dat ik echt te zwaar was en ging op zoek naar een oplossing. Ik belandde, zoals veel vrouwen in die tijd, bij de Weight Watchers. Het hielp – ik kreeg zelfs de befaamde gouden speld – maar toen ik daarmee stopte, was ik snel weer op het gewicht dat ik eerst had. Daarna probeerde ik alle diëten die je maar kunt bedenken: van het brooddieet tot de HCG-kuur (een medicijn dat het hongergevoel verminderd, red.). Maar ik bleef een jojo. Aankomen, afvallen, aankomen…”

Verstoppen

“Mijn overgewicht had een enorme weerslag op mijn psychische gesteldheid. Ik begon me te verstoppen. Op mijn werk zat ik het liefst in een ver hoekje op het kantoor, terwijl ik als jeugdhulpverlener juist zo’n sociale baan had. Hobby’s had ik niet. Ja, ik hield van zingen, maar geen haar op mijn hoofd die er aan dacht om met dat lijf op een podium te staan. Ik durfde niet eens als bezoeker naar een concert.”

Oorzaak

“Het heeft lang geduurd voor ik besefte waarom ik altijd te zwaar was. Als tiener was ik een dunne den en als kind was dat nog veel erger. Ik was zo mager dat ik als 7-jarig meisje naar een vakantiekolonie werd gestuurd om aan te komen. Dat is gelukt, maar ik vond het een afschuwelijke tijd. Blijkbaar is dat diep in me blijven zitten: als je niet genoeg eet, dan moet je van huis weg.”



Rinie 46 kilo lichter.

Operatie

“Toen ik op een avond in 2006 tv zat te kijken, kwam presentatrice Hanneke Groenteman voorbij. Ze was heel veel slanker dan de laatste keer dat ik haar op tv zag en ik was razend benieuwd wat haar geheim was. Ik stuurde haar een mailtje om haar te complimenteren en ze vertelde me dat ze een maagverkleining had ondergaan. Ik vond dat toentertijd nog een stap te ver, maar toen ik door mijn overgewicht diabetes type 2 kreeg, ben ik in 2012 naar de huisarts gestapt. Mijn moeder is gestorven aan diabetes. Dit mocht mij niet ook overkomen.”

Nieuw leven

“Na allerlei metingen en gesprekken met artsen en psychologen werd besloten dat ik in aanmerking kwam voor de operatie. Ik keek echt uit naar die dag: het moment waarop mijn nieuwe leven ging beginnen. De operatie verliep heel goed en hoewel het ontzettend wennen is dat je niet meer kunt eten waar je zin in hebt, lukt het me om mijn eetgewoontes en porties aan te passen. Inmiddels ben ik 46 kilo lichter, is mijn diabetes verdwenen en voel ik me fitter dan ooit. Zo ben ik gaan wandelen. Wandelen! Dat woord kwam vroeger niets eens in mijn woordenboek voor en nu loop ik zonder te klagen 20 kilometer. Ik ben 65, maar voel me fitter dan toen ik 45 was. Al blijft het natuurlijk altijd opletten. Ik was eerst 50 kilo afgevallen, maar inmiddels is er 4 kilo bij.”

Zelfvertrouwen

“Mijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen sinds ik een gezond gewicht heb. Ik durf weer dingen te doen die ik leuk vind: ballet, yoga én ik heb me aangesloten bij een popkoor. Ik durf nu gewoon voor een publiek te zingen! Ik geniet van alle dingen die ik nu weer kan en durf, maar één ding is het allerbelangrijkst: ik kan mijn kleinkinderen zien opgroeien én heb de energie om met ze te spelen. Dat is het allergrootste cadeau.”

BEKIJK OOK: Deze BN’ers kregen een maagverkleining.

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: privébeeld Rinie van Alphen