De Britse acteur Roger Moore is vandaag op 89-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. De vroegere James Bond-acteur had kanker, aldus zijn familie. “De liefde waarmee hij omringd was in de laatste dagen van zijn leven was zo mooi dat het niet in woorden is uit te drukken.”

“We weten dat onze liefde en bewondering (voor Moore, red.) over de hele wereld zal worden uitvergroot door mensen die hem kenden door zijn films, televisieshows en zijn passie voor Unicef, wat hij als zijn grootste prestatie beschouwde”, vertelt de familie in een verklaring. Moore was vooral bekend door zijn rolen in de series Ivanhoe, The Saint en The Persuadors. Daarnaast speelde hij natuurlijk de rol van James Bond in maar liefst 7 Bond-films tussen 1973 en 1985.

‘Dank je paps’

“De genegenheid die onze vader voelde wanneer hij een podium opliep of voor een camera stond waren erg motiverend en zorgden ervoor dat hij zijn 90e levensjaar aan het werk bleef, tot zijn laatste verschijning in november 2016 op het podium van het London’s Royal Festival Hall.” Moores kinderen zijn hem erg dankbaar. “Dank je paps voor wie je was en dat je zo speciaal was voor zo’n grote groep mensen.”

Bron: The Sun. Beeld: ANP