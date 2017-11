Musicalster Romy Monteiro in tranen door moeder Antje

Het was een emotionele 25e verjaardag voor Romy Monteiro. Haar moeder heeft haar namelijk verrast met een heel bijzonder cadeau.

Moeder Antje Monteiro is speciaal voor haar dochter de studio ingedoken en heeft een prachtig nummer ingezongen.

Op Instagram plaatst Romy de video en schrijft: “Ik denk dat ik zojuist toch echt het mooiste kado OOIT hebt ontvangen! Mijn liefste mama is als verassing voor mijn 25e verjaardag de studio in gegaan, met Han Koreneef en Patrick Drabe en samen hebben zij dit nummer geschreven. Met tranen over mijn wangen geluisterd vandaag, want wat vind ik het een bijzonder kado. Het liedje, onze band én vooral mijn allerliefste mama zelf, het grootste kado ooit. Dankjewel mama, ik hou onbeschrijfelijk veel van jou! Tot de maan en terug!”

Ahw, wat lief… Van harte gefeliciteerd Romy!