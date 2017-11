Beschuit met roze muisjes voor Mirella van Markus en haar vriendin

Mirella van Markus en haar vrouw Claudia Vermeulen zijn gisteravond de trotse ouders geworden van een meisje, dat meldt Shownieuws.

De Hart van Nederland-presentatrice is bevallen van Bobbie Sophie Barbara. Het is het tweede meisje voor Mirella en Claudia, die in 2013 al dochtertje Sammie mochten verwelkomen.

Lang traject

“Het is een mega cadeau, we hadden het totaal niet verwacht”, vertelde Mirella eerder dit jaar (zie video). Claudia’s eerdere zwangerschap van Sammie was zo moeilijk, dat de arts adviseerde dat Mirella een eventueel tweede kindje zou dragen: “Ik dacht: ik ben vast zó zwanger, maar dat viel tegen. Na jaren proberen zei de arts zelfs: ‘De kans dat jij ooit zwanger gaat worden is nihil’. Toen hebben we andere wegen verkend: adoptie bijvoorbeeld.”

Wonder

“Uiteindelijk dacht ik: misschien heb ik toch te snel opgegeven, ik moet het nog één keer proberen. Mijn arts is daarin meegegaan en heeft gezegd: ‘Nou ok, laten we het nog een laatste keer doen, voor jouw psychische afronding. Dan geef ik je wel een ander hormoon.’ En toen is in een keer gelukt.”

Wat een wonder! Gefeliciteerd allemaal!

Een foto van Bobbie is niet nog niet vrijgegeven.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress