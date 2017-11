Hoe een simpel kopje thee je slank houdt

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: slank worden dankzij een kop thee. Toch zijn er tal van vrouwen die zweren dat ze door thee te drinken snel weer in die strakke jurk passen.

De Britse Joanne Gillingham claimt dat door 28 dagen lang iedere dag aan een kop groene thee te nippen, ze zo een paar kilo verliest. Ze begint een week lang de dag met een kop thee en wisselt dat de week daarna af door iedere avond een kop thee te drinken. Dat doet ze zo 28 dagen lang achter elkaar. Na dit bijzonder milde regime is ze naar eigen zo bijna 4 kilo kwijt, heeft ze een plattere buik en meer energie. Het klinkt raar, maar toch is Joanne lang niet de enige die zweert op die manier af te vallen.

Earl grey

Toch is het idee ook weer niet zo gek; de gezondheidseffecten van groene thee zijn al langer bekend en het zou zelfs de kans op diabetes en kanker verkleinen. Maar zelfs een ouderwetse kop earl grey kan volgens onderzoek wonderen verrichten. In een recent testje dronken vrijwilligers 3x per dag zwarte thee. Na 6 weken waren ze gemiddeld een kilo lichter.

Afslankthee

Voor degene die het nog sneller willen, is er speciale afslankthee, de zogenaamde ‘teatoxes’. Afslankthee helpt tegen een opgeblazen gevoel en geeft de stofwisseling een ferme slinger. Maar let wel; de fabrikanten waarschuwen dat je deze thee met mate moet drinken en daarnaast vooral ook moet bewegen en gezond eten.

Critici

Hele volksstammen vrouwen zijn lyrisch over deze aflsankthee, maar critici zijn er ook. Zij zeggen dat overconsumptie van groene thee wordt gelinkt aan leverbeschadiging en wijzen consumenten erop vooral geen ongeteste thee online te kopen. Het grootste probleem is echter volgens hen dat consumenten het effect overschatten. “Als je gewicht wil verliezen, moet je gewoon minder eten. Dat heeft nog altijd de meeste impact. Deze mensen vallen waarschijnlijk af omdat hun voedingspatroon verandert”, zegt voedingsdeskundige én lid van het Tea Advisory Panel Carrie Rixton.

Laxerend effect

Dat je een platte buik krijgt van de thee, is volgens haar niet zo gek. “De thee heeft een laxerend effect waardoor je inderdaad een plattere buik krijgt en je minder opgezet voelt. Maar het echte fysieke resultaat is heel bescheiden. Veel mensen die willen afvallen zijn erg kwetsbaar, dus ik hoop dat de fabrikanten dit product niet aanprijzen als een snelle oplossing.”

Hoe het ook zij: iedere dag een kopje groene thee kan niet zoveel kwaad. Ga jij het proberen?

Bron: The Daily Mail