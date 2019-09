Sonja Barend kreeg in haar leven drie keer de diagnose kanker. Dat onthult de oud-presentatrice in haar boek Je ziet mij nooit meer terug.

Nooit eerder sprak ze over deze zware tijden.

Been-, borst- en longkanker

Eind jaren ’80 werd er beenkanker bij haar ontdekt en 20 jaar geleden borstkanker. In 2006 stopte Sonja met presenteren en acht maanden later kreeg zij voor de derde keer slecht nieuws: de ziekte zit in haar longen. Gelukkig is de koningin van de talkshow genezen, maar vooral door de longkanker en bijbehorende chemokuren, vreest ze aftakeling en ouder worden.

‘Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op’: heel graag, Sonja.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP Foto