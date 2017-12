Zeg jij vaak onnodig 'sorry'? Met deze 3 tips niet meer!

Er is natuurlijk niets mis met je excuses aanbieden als je een fout hebt gemaakt, maar als je constant ‘sorry’ zegt, is het de hoogste tijd om hier iets aan te doen.

Een voorbeeld: je loopt in een drukke kroeg en er botst iemand tegen je op. Jouw dure drankje ligt op de vloer, maar toch steek jij je handen in de lucht en roept: sorry!

Onzeker

Hoewel bovenstaand voorbeeld natuurlijk geen ramp is (behalve dat je naar een nieuw drankje kunt fluiten), kan je gedrag wel dramatisch uitpakken in situaties die er echt toe doen. Wanneer je continu ‘sorry’ zegt, zullen mensen denken dat ze gemakkelijk over je heen kunnen lopen. En door anderen steeds te vertellen dat jij verantwoordelijk bent voor alles dat er misgaat, zeg je dat eigenlijk ook tegen jezelf. En dat doet je zelfvertrouwen geen goed.

3x MINDER SORRY

1. Stel jezelf 2 belangrijke vragen

Ligt er weer een ‘sorry’ op het puntje van je tong? Stel jezelf in je hoofd dan deze 2 vragen:

– Heb ik daadwerkelijk iets verkeerd gedaan?

– Nee? Waarom wil ik dan dat mensen denken dat dit wel zo is?

Deze oefening duurt maar een paar tellen en helpt je brein om anders naar je excuses te kijken. Je zult leren welke ‘sorry’ gemeend is, en welke onnodig.

2. Een sorry-dagboek

Hou bij wanneer, tegen wie en wáárom je te pas en te onpas ‘sorry’ zegt. Door een tijdje een sorry-dagboek bij te houden, ontdek je op welke moment jij het moeilijk hebt en is het gemakkelijker te doorbreken.

3. Een ander (en beter) woord

Roep je, net als in het kroeg-voorbeeld, standaard ‘sorry’ als iemand tegen je opbotst? Verander dat ‘sorry’ dan in ‘pardon’. Net zo vriendelijk zonder dat je jezelf beschuldigt. En verontschuldig jij je als je een uitleg niet meteen begrijpt? Vraag dan gewoon of diegene je het nog een keer wil uitleggen. Geen excuses nodig! En krijg je een fijn advies van een collega? Zeg dan eens ‘dankjewel’ in plaats van ‘sorry dat ik dat niet wist’.

Bron: Lifehacker. Beeld: iStock