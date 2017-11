Stationszanger Hans gaat het internet over

De hobby van Hans Jansen (42) heeft hem duizenden fans opgeleverd. Zeker 3x per week kruipt hij ’s avonds achter de piano in de hal van station Zwolle.

Een video van hoe hij Chris Isaak’s Wicked Game zong, kwam op filmpjeswebsite Dumpert terecht en ging het internet over. Inmiddels is het filmpje honderdduizenden keren bekeken en, zo vertelt hij bij Hart van Nederland, zijn telefoon staat roodgloeiend.

Hij kan nauwelijks geloven dat hij zo’n hit op internet is, zegt Hans bij De Stentor. “Dit is echt bizar. Ik schrok me rot!’’ De reacties zijn voornamelijk positief, een passagier schrijft zelfs dat ze “Hiervoor wel m’n trein zou willen missen…”.

The Voice

Hans deed vorig jaar auditie voor The Voice maar schopte het niet tot de televisie-audities.In het dagelijks leven is de nachtegaal docent gastheerschap op een MBO-opleiding, maar hij zou niets liever willen dan zijn brood verdienen met muziek. “Ik speel nu al 25 jaar piano en zit nu anderhalf jaar in een band. Als iemand nu naar me toekomt met een voorstel waardoor ik kan leven van muziek, teken ik direct.’’

Bekijk hier Hans’ volledige vertolking van Wicked Game.

Bron en beeld: Hart van Nederland

