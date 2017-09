Mannen, opgelet: dit klusje verbetert je sexleven

Heb je thuis een man die geen poot uitsteekt? Dan is het tijd om dit onderzoek onder zijn neus te houden. Koppels bij wie het huishouden gelijk verdeeld is, hebben namelijk een beter sexleven.

De mensen die het onderzoek uitvoerden weten waar ze het over hebben: 5 jaar lang onderzochten ze 1338 heterosexuele koppels. Ze zaagden hen door over hun relatie, het huishouden en hun sexleven. Wat blijkt: van de koppels die aangeven dat ze vaak goede sex hebben, gaf de man altijd aan dat de verdeling van het huishoudelijke werk eerlijk verdeeld is. De exacte tijd die ze besteden aan het huishouden en de mening van hun vrouw had daarbij geen invloed. Wel geven zowel mannen als vrouwen aan dat hun sexleven goed is wanneer de man aangeeft dat hij net zo veel tijd in het huishouden steekt als zijn partner.

Controversieel

Dit nieuwe onderzoek haalt een controversieel onderzoek uit 2012 onderuit. Toen werd geroepen dat koppels waarbij de man veel tijd aan het huishouden besteedt, een slechter sexleven hebben. Toen claimden de onderzoekers dat vrouwen zich simpelweg niet sexueel aangetrokken voelen tot een man die de ramen lapt. Ze vergaten daarbij echter te kijken naar de gevolgen voor het sexleven als de verdeling van het huishouden gelijk is en bovendien werd toen niet onderzocht waarom mannen die veel schoonmaken minder vaak of slechtere sex hebben.

Die vlieger gaat nu dus niet meer op. Tijd om de stofzuigerslang in zijn handen te duwen – daar knappen jullie allebei van op.

Bron: NRC. Beeld: ANP