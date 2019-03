Deze jonge vrouw mocht het vliegtuig niet in omdat ze 'te bloot' gekleed zou zijn

Emily O’Connor wilde van het Engelse Birmingham naar het Canarische eiland Tenerife vliegen. Ze was daarom luchtig gekleed in een oranje broek en een kort zwart topje. Maar het luchtvaartpersoneel vond Emily’s kledingstijl veel te luchtig. Ze mocht niet boarden.

Ze had net een paar stappen in het vliegtuig gezet toen ze werd aangesproken. “Of je trekt nu meer kleren aan, of je gaat het vliegtuig uit”, werd haar gezegd. Ze zou niet voldoen aan de kledingcode van Thomas Cook.

Te bloot topje

Aan de Britse krant The Independent vertelt ze dat ze een boekje kreeg waarin op pagina 113 stond dat klanten die ongeschikte kledij dragen, niet mogen meereizen. Daarom vroeg ze haar medepassagiers: “Beledig ik iemand? Als dat zo is, trek ik graag meer kleren aan.” Maar niemand reageerde.

Het personeel was niet te spreken over haar actie. Ze moest het vliegtuig verlaten. “Waar is je koffer? Je moet eruit”, hoorde ze. Door de luidsprekers werd omgeroepen dat iemand uit het vliegtuig werd verwijderd. Emily raakte overstuur. Ze besloot toch een vest aan te trekken, waarop ze alsnog mee mocht.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY

— Emily O’Connor (@emroseoconnor) 12 maart 2019