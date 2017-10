Zingende 65-plussers kunnen hun hart ophalen: John de Mol werkt aan een seniorenversie van zijn populaire programma The Voice of Holland.

Dat wordt een gezellige boel! Alle 65-plussers met een gouden keeltje mogen deelnemen aan de audities van de show. De Engelstalige werktitel van het nieuwe programma is ‘The Voice Senior.’ Nederland krijgt de wereldpremière van de familieshow, die in het najaar van 2018 te zien zal zijn op RTL 4.

180 landen

Het populaire programma The Voice is momenteel al in 180 landen te zien in 67 (!) verschillende versies. The Voice Kids kent bijna 40 verschillende edities in diverse landen. Wij kunnen niet wachten tot het nieuwe programma wordt uitgezonden.

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: ANPfoto

