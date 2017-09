Throwback Thursday: wie is de BN'er op deze schattige foto?

Cabaretier Guido Weijers (want om die BN’er gaat het!) is 7 jaar oud op de foto die hij op z’n Instagram plaatst voor Throwback Thursday. Gelukkig is hij goed opgedroogd, zegt ‘ie zelf…

De tekst erbij luidt: “Dit was op 25 april 1985. Iets met oren en een brilletje. #goedopgedroogd #guidoweijers #cabaret #theater #humor #lachen #liveisleuker #weerontour”. Het mooiste vinden wij toch wel dat pakje, wat jullie?

#throwbackthursday Dit was op 25 april 1985. Iets met oren en een brilletje. #goedopgedroogd #guidoweijers #cabaret #theater #humor #lachen #liveisleuker #weerontour Een bericht gedeeld door Guido Weijers Official 😍 (@guidoweijersofficial) op 7 Sep 2017 om 1:12 PDT

Guido plaatst wel vaker van die briljante foto’s op Instagram.

Some things never change. #trowbacktuesday #guidoweijers #40ishetnieuwe30 #mannenwordenknapper #leeuw #wateenschatje #nopper #nopper #nopper !!! Een bericht gedeeld door Guido Weijers Official 😍 (@guidoweijersofficial) op 1 Aug 2017 om 2:39 PDT

Wat een schatje!

De cabaretier plaatst ook vaak grappen op z’n social kanalen, zoals hieronder over mensen met een cabrio…

