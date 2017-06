"Dit is Tim. Hij stierf bij een online challenge"

“De politie heeft ons gezegd dat ze vaker slachtoffers van zo’n choking game zijn tegengekomen. Maar in de hulpverlening lijkt niemand er echt iets van te weten. Daarom vinden wij het belangrijk dat hier juist wel over wordt gepraat en dat er kennis wordt opgebouwd over hoe dit te voorkomen.”

Choking game

In eerste instantie leek Tim zelfmoord te hebben gepleegd, totdat de politie een filmpje op zijn telefoon vindt, waarin is te zien hoe hij struikelt en zichzelf niet kan bevrijden. Tim blijkt te hebben meegedaan aan een zogeheten ‘choking game’, waarbij je high kunt raken door zuurstoftekort. Ervoor had hij instructiefilmpjes gekeken van het ‘spelletje’.

Rustige jongen

Tim was een rustige jongen, die helemaal niet hield van stappen. Zijn ouders zagen het totaal niet aankomen. “Hij appte op zijn 16de nog om te vragen of hij een bakje chips mocht pakken als hij eens een avond alleen thuis was”, zegt zijn moeder Anita bij de Volkskrant. “Dan zeiden wij dat hij daar heus geen toestemming voor hoefde te vragen.” Hij had zijn zusje Anna nog gemaand uit te kijken toen ze op weg naar school teveel op het midden van het fietspad reed.