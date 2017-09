Zo zag de trouwjurk van Michelle Obama eruit

Het allerleukste presidentskoppel dat Amerika ooit kende, had uiteraard een fantastische bruiloft. En omdat Michelle Obama er eigenlijk in alles prachtig uitziet (bewijs!), was ze ook op deze bijzondere dag een plaatje.

Toen oud-president Barack Obama en zijn First Lady Michelle trouwden, bijna 25 jaar geleden – op 3 oktober 1992, droeg de bruid een witte trouwjurk met bloemen én een glimlach van oor tot oor. Een paar foto’s circuleren rond op Twitter en die zijn te lief voor woorden.

barack and michelle obama on their wedding day (1992) pic.twitter.com/pVlh20y8Bt — 🍒 (@stylesfilm) November 11, 2016

Barack and Michelle Obama on their wedding day, 1992. pic.twitter.com/oNq170XgXw — • (@90swomen) November 5, 2016

Vooral deze foto <3

En dan de jurk…

Zelf plaatste Michelle voor hun 20-jarig jubileum deze foto op Facebook.We’re feeling it.

Dat is wel wat anders dan de extravagante jurk die Melania Trump droeg.

In de video hierboven zie je hoe een Nederlands portret van Obama de wereld overgaat.

Beeld: Getty