Zo gaat het nu met de familie Trustfull uit 'Ik vertrek'

In 2012 verruilden Paul (45), Audrey (45), Chiavelli (16) en D’Angelo (4) Nederland voor het tropische Suriname. Paul kocht samen met zijn broer net buiten Paramaribo een stuk grond om hun droom te verwezenlijken: een eigen garagebedrijf.

Eenmaal aangekomen bleken de broers een stuk moerasland gekocht te hebben, en daarbij hadden ze van bouwen eigenlijk weinig verstand.

Als je nieuwsgierig bent en denkt: hoe zal het met familie Trustfull in Suriname gaan? 👁️ straks naar #IkVertrek om 21:30 @NPO1 pic.twitter.com/MwHqMePaHz — Ik Vertrek (@ikvertrek) November 26, 2017

Wat ik dus nooit snap van die mensen die met pubers willen emigreren:

WAAROM?

Gewoon dat.

WAAROM???#IkVertrek — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) November 26, 2017

Gelukkig ziet het er vijf jaar later een stuk zonniger uit. Op de moerasgrond staat inmiddels een goedlopende garage en de familie heeft het dik naar hun zin in Suriname. Behalve Chiavelli, want zij vertrok (het zat er al in) weer naar Nederland zodra ze de kans kreeg.

Bij AvroTros vertelt de familie: “De 6 jaar zijn heel erg snel omgevlogen. Er wordt vaak gevraagd ‘zou je het weer doen, de stap nemen en naar Suriname verhuizen?’ En daarop kunnen wij alleen maar volmondig ‘ja’ antwoorden. Al hadden we bepaalde zaken misschien anders aangepakt, zoals met Chiavelli.”

“Met de garage gaat het prima, Paul werkt 6 dagen in de week keihard, maar heeft het erg naar zijn zin. Zijn droom is uitgekomen.” Audrey werkt sinds 2 jaar bij de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en zit in het bestuur van Pink Ribbon Suriname.

President

Ook de kleine D’angelo doet het goed. Hij zit in groep 7. Zijn vrije tijd brengt hij door bij On Stage, een jeugdtheaterschool, en hij speelt graag buiten met vriendjes, nichtjes en neefjes. “Toen wij pas in Suriname waren was hij helemaal weg van K3, dat is ondertussen stukken minder, alles wat de klok nu slaat is Batman, Spiderman en andere superheroes.”

“Afgelopen zomer zijn wij voor de eerste keer weer terug geweest in Nederland. Het was heel fijn om er weer te zijn, het leek niet veel minder dan 6 jaar gelden. Toen de tijd naderde om weer terug te gaan naar Suriname was het met een dubbel gevoel. We wilden Chiavelli en de rest van de familie niet achterlaten, maar hadden wel zin om weer naar huis te gaan.”

Suriname

“Al met al is het heerlijk toeven in Suriname. En natuurlijk is het hier geen paradijs, maar op dit moment is dat nergens zo. We proberen er het beste van te maken. Er zullen altijd spullen, zaken en niet te vergeten familie zijn die wij hier moeten missen, maar we proberen tevreden te zijn met wat wij hebben.”

Bron en beeld: AvroTros

