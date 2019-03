Ga je naar huis met de wetenschap dat je misschien een fortuin in handen hebt, of viel dat object dat al jaren op zolder stond toch gewoon in de categorie ‘oude meuk’? Het is altijd weer spannend voor de deelnemers van Tussen kunst & kitsch. Als kijker hoop je natuurlijk voor de deelnemers dat ze goud in handen hebben. Tenminste, als ze hun eigen spullen meenemen naar de uitzending.

Kijkers waren namelijk verontwaardigd over een vrouw die aan het einde van het programma een ketting liet taxeren. De ketting was afkomstig van haar vroegere werkgever, een stichting. Deze stichting had een grote nalatenschap gekregen en de ketting was daar onderdeel van.

9000 euro

De deelneemster had de ketting wel eens gedragen, naar een opera, een diner en een chique uitvaart, want ze vond ‘m mooi. Maar toen ze hoorde dat ‘ie 9000 euro waard was, schrok ze toch.

Het collier bleek namelijk een bajadère en dateerde uit het begin van de jaren twintig. Het was afkomstig van een van de belangrijkste juweliers van die tijd.

“Zo veel! Wat een cadeau”, riep ze uit. En dat schoot bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat. De ketting was volgens hen bedoeld voor de stichting, voor een goed doel. En nu rekende de vrouw zich rijk met het collier.

Verontwaardiging

Goh, je laat na een stichting en de medewerkers zitten met een sieraad bij #kunstenkitsch van 9000 euro… Weet niet wat ik daar van moet vinden.. — Robert Bouma (@RobertBouma1979) 13 maart 2019

Dachten wij ook. Krijgt nog een staartje? — Martina (@dotje53) 13 maart 2019

Wat de vrouw nu met de ketting gaat doen, werd helaas niet duidelijk, want het programma was afgelopen.

Bron: Tussen Kunst & Kitsch. Beeld: ANP