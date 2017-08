Voor deze nanny-vacature komt zelfs Mary Poppins niet in aanmerking

Een vacature voor een nanny-aan-huis is een hit op internet. In de advertentie wordt namelijk duidelijk dat het een eh.. veeleisende baan is. 

De competenties waar om wordt gevraagd liegen er niet om, blijkt uit de enorme lijst eisen die de ouders hebben neergepend:¬†“We zoeken een gekwalificeerde oppas¬†met een diploma in kinderpsychologie, geen eigen kinderen en minimaal 15 jaar ervaring.”



“Je moet¬†van onbesproken gedrag zijn en geen punten op je rijbewijs hebben, omdat je in onze¬†Porsche, Range Rover en¬†Maserati gaat rijden. We gaan ervan uit dat je een zelfverdedigingscursus hebt gehad, maar mocht dit niet zo zijn dan betalen wij een cursus voor je. Over deze eis valt niet te onderhandelen.”

Kinderen

De nanny gaat op 4 kinderen passen, die 2, 5, 7 en 15 jaar oud zijn. Dat gebeurt in de verschillende woningen van de familie die zich bevinden over de hele wereld: in Londen, Kaapstad, Barbados en Atlanta. De nanny reist met de kinderen mee, dus 3x per week vliegen tussen die locaties hoort erbij.



Gedurende¬†6 dagen per week is deze Mary-Poppins-extraordinair¬†tussen 7 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds beschikbaar voor¬†de kinderen. Ze zit bij hun¬†lessen aan huis,¬†helpt¬†mee waar nodig en eet bij voorkeur tussendoor met de kids¬†(dat is dan weer geen straf, want de gerechten worden bereid door een kok met een Michelin-ster).

Vrije tijd

Af en toe moet je ophoepelen, want als de vader en moeder geen werk of sociale verplichtingen hebben dan willen ze wel quality time met de kinderen. Als je denkt: mooi, dan pak ik even de Porsche voor een rondje wijn met de rijke buurman, think again.¬†“Het maakt ons niet uit wat je in je vrije tijd doet, maar¬†binge drinken of drugsgebruik leidt tot onmiddellijk ontslag.”



“Ik zal het maar duidelijk zeggen – de baan vraagt veel van je,” geeft de schrijver van de advertentie toe.

Joh.

Salaris

“Onze wens is om de perfecte nanny te vinden voor onze familie.” Daar heeft het stel¬†een salaris van¬†¬£100,000 (or ‚ā¨¬†108.566,-)¬†voor over.¬†Inmiddels hebben al bijna 1000 mensen gereageerd.

Tot de¬†teleurstelling van de familie reageerde maar een handjevol nanny’s die ook daadwerkelijk de juiste papieren¬†hadden, vandaar dat ze besluiten: “Als je niet alle nodige kwalificaties, vaardigheden en ervaringen hebt voor de baan, dan vragen we je vriendelijk niet¬†onze tijd en die van jou te verspillen.”

Oh, en we hebben het even voor je omgerekend: ervan uitgaande dat de nanny het hele jaar rond werkt (lijkt ons gezien de vacature geen gekke veronderstelling), komt het salaris neer op ongeveer $34 per uur. Reageren doe je hier. 



In de video hierboven zie je dat ook het nannyteam van Prins George met zwaar geschut is uitgebreid.

