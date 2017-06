Deze Nederlandse vrouw kopieert Kate Middletons iconische outfits tot in de details

De Nederlandse Valerie Nijssen (22) heeft een bijzondere hobby. Ze doet aan ‘replikaten’: het kopiëren van de prachtige outfits van Kate Middleton, en die van haar zusje Pippa. Dat leverde haar duizenden Instagramvolgers op. Én een geweldige garderobe.

Van héél veel van hun jurken en pakjes heeft Valerie wel een replica in haar kast hangen. Dat is bijzonder als je je bedenkt dat Kate in een week met gemak bijna 90.000 dollar aan kleding kan spenderen. Een bedrag dat Valerie als tekenares en nanny natuurlijk nooit op zou kunnen brengen.

Met een budget van slechts €150 per maand draagt Valerie toch dezelfde outfits. Die koninklijke garderobe à la de Middletons haalt ze overal vandaan: soms van de Zara en de H&M, in bijzondere gevallen laat ze iets namaken door een naaister. “Als je selectief bent over welke kledingstukken echt bij jou en jouw levensstijl passen is het goed te doen.”

De liefde is ontstaan bij de verloving van Kate met haar prins William. “Toen viel die prachtige blauwe Issa London jurk van Kate me al op. Ik had de misconceptie dat alles wat Kate droeg peperduur moest zijn en dus niet echt bereikbaar was voor mij, een doorsnee vrouw die net kwam kijken op de arbeidsmarkt.”

“Maar na wat research te doen naar de outfits die ik leuk vond, kwam ik er al snel achter dat klassieke mode ook gewoon van de Zara, French Connection of H&M kan zijn. Kate en Pippa werden met hun outfits voor mij een voorbeeld van hoe ik wilde dat mijn gaderobe eruit zou komen te zien. Vol tijdloze en goed passende kledingstukken, waarmee je eigenlijk nooit de mist in kan gaan.”

“Net als Kate ben ik een wat langere vrouw. Jurkjes die ik leuk vond in de winkel, waren bij mij eigenlijk altijd al snel te kort. Kate werd met haar jurken een goed voorbeeld van hoe ik het ook wilde.”

“Ik houd altijd via social media bij wanneer Kate een event heeft. Dit is makkelijk omdat haar afspraken als ambassadeur voor het koningshuis van Groot Brittannië bijna altijd van tevoren aangekondigd worden. Daar zet ik dan een reminder van in mijn telefoon, zodat ik op de dag zelf wat vaker op social media kan kijken om eventuele betaalbare en beschikbare items voordat ze uitverkocht zijn te kunnen aanschaffen.”

“Verder check ik overdag een aantal keer de Facebook- en Instagram pagina’s die zich focussen op de stijl van Kate en Pippa, om zeker te weten dat ik niks mis. Een regenachtige zondagmiddag wordt vaak gespendeerd op tweedehands websites om te kijken of ik nog een juweeltje voor een goede prijs kan vinden.”

“Door mijn outfits ook te delen op Instagram vond ik vrouwen met dezelfde hobby. Het is leuk om te zien in hoeveel verschillende landen mensen zich kunnen herkennen in de stijl van Pippa en Kate. Het is ook enorm handig: over de hele wereld kun je elkaar helpen een kledingstuk te bemachtigen dat misschien in eigen land al uitverkocht is. Sommige vrouwen zijn ook echt vriendinnen van mij geworden.”

“Ik bewonder Kates klassieke stijl en haar nuchtere karakter. Toen ze alleen nog verkering had met prins William heeft ze enorm veel kritiek gehad, maar ze is altijd trouw gebleven aan zichzelf. Dat kan ik enorm waarderen.”

“Ik kan me niet altijd meer in de huidige stijl van Kate vinden, omdat ze nu een heel ander leven leidt en zich kleedt naar haar functie. Ook is ze een stuk ouder dan dat ik ben. Pippa’s stijl is dus een goede aanvulling op mijn gaderobe. Pippa is jonger en durft meer te experimenteren met huidige trends. Dat past beter bij mijn levensstijl.”

“Dat is aan verandering onderhevig, maar ik ben nog steeds ontzettend blij met de blauwe Issa london verlovingsjurk. Blauw is eigenlijk zo’n kleur die iedereen staat en een wikkeljurk accentueert precies de vormen die je wilt laten zien, het is geraffineerd en klassiek en daar hou ik van.”

En de minst geslaagde? “De minst geslaagde outfits hebben het nooit tot Instagram gered. Ik heb zelf een vrij lichte huidskleur en goudblond haar. De beige Reiss Shola jurk die Kate droeg toen ze Barack en Michelle Obama ontving in Buckingham Palace was dan ook geen goede jurk voor mij. Beige maakt me enorm bleek, dus die jurk is met even snelle vaart weer doorverkocht.”

“Het doel van mijn outfits is om me er lekker in te voelen en niet om op Kate of Pippa te lijken. Alle kleding staat mij anders en dat vind ik juist leuk, omdat het op die manier toch een beetje eigen wordt. Kate en Pippa zijn een inspiratiebron en daardoor heb ik een tijdloze gaderobe kunnen ontwikkelen, waarmee ik nog jaren doorkan.”

