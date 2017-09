Om het verhaal achter deze trouwfoto moet je gegarandeerd huilen

Tien jaar geleden stond Kevin Walsh op het punt zelfmoord te plegen. Maar door een telefoontje met Blake besloot hij dat niet te doen. Nu zijn ze getrouwd.Â

Al van jongs af aan kampte Kevin met depressies. Tien jaar geleden besloot hij er een eind aan te maken. Maar slechts enkele momenten voordat hij daartoe overging kreeg hij een telefoontje van een onbekend nummer: het was Blake Moore. Een meisje waar hij verliefd op was, toen hij op zijn dertiende met haar op een zomerkamp was. Ze hadden elkaar al jaren niet gesproken. Aan het eind van het gesprek vertelde hij Blake over zijn plannen, en zij overtuigde hem ervan om het niet te doen (verhaal gaat door onder de video).

Na het telefoongesprek zijn Blake en Kevin gaan daten. In september 2016, precies 10 jaar na het wonderlijk toevallige telefoontje, vroeg Kevin Blake ten huwelijk.Â

Herinnering

Geweldig an sich, maar dan heb je het beste gedeelte van dit verhaal nog niet eens gehoord. Ze hebben ieder een eigen herinnering aan dat bewuste belletje. Tot de dag van vandaag is Kevin ervan overtuigd dat Blake hém belde, en zij weet zeker dat híj het was die de telefoon pakte.

“Ik denk dat we allebei gelijk hebben,” vertelt Blake bij People. “Er was een sterkere kracht aan het werk, die ervoor heeft gezorgd dat we elkaar te pakken kregen toen het nodig was.” Kevin is het daarmee eens: “Het is ongelooflijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Geweldig.”

Some folks have asked where to find our full story: check my bio for the link to the original Quora answer Een bericht gedeeld door Kevin Walsh (@kevjamwal0) op 28 Aug 2017 om 5:41 PDT

Het pasgetrouwde stel roept mensen met depressieve gedachten op vooral over hun gevoelens te spreken. “Praat met iemand. Zoek hulp. Het hardop uitspreken zorgt ervoor dat je emoties en gedachten beter kunt evalueren en overdenken. Het haalt de angel eruit.”

Zoals je in de video hierboven kunt zien, gaat Johnny de Mol ook trouwen!

Bron: GoodHousekeeping, People. Beeld: iStock

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.