Goed nieuws: vermiste Nikki (15) is terecht

Nikki (15) uit Markelo is weer terecht, laat haar moeder Debby Ruwe weten op Facebook. Het tienermeisje was 2 weken vermist.

Afgelopen vrijdag, 13 oktober, liep Nikki (15) weg uit een gesloten jeugdinstelling in Eefde. Sindsdien ontbrak elk spoor van de tiener. Haar telefoon had ze in Eefde achtergelaten zodat die niet naar haar locatie zou leiden.