Vermoorde Romy was volgens bekenden 'perfecte dochter en vriendin'

Het meisje dat gisteren is gevonden in Achterveld is de 14-jarige Romy Nieuwburg. “Romy was het liefste meisje dat ik ooit heb gekend. Zo braaf. Zo schattig.”

“De perfecte dochter en vriendin,” zegt Eva een vriendin van Romy bij het AD.

Romy is door een misdrijf om het leven gekomen, de dader is nog niet gevonden. Had ze misschien ruzie? Niemand die het zich kan voorstellen, schrijft het AD: “Ze was het allerliefste meisje dat ik ken. Ze moet wel van straat zijn geplukt,” zegt moeder Francis van Eva en Sara, die bevriend waren met Romy: “Dit hoort een meisje van 14 niet te overkomen. Het is een trauma. Voor haar familie. Voor iedereen.”Vanmiddag werd bekend dat op 20 kilometer afstand van waar Romy’s lichaam werd ontdekt, in Bunschoten ook stoffelijk overschot is gevonden (zie video). Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar de vermiste Savannah, die eveneens 14 is. Onduidelijk is nog of het om het gevonden lichaam van het meisje is.

Savannah

De politie kan nog niet zeggen of er verband is tussen Romy en de zaak van de vermiste Savannah. Veel mensen vragen zich af of het toeval is dat de politie onderzoek doet naar twee 14-jarige meisjes uit dezelfde regio. Moeder Francis laat haar dochters in ieder geval geen moment meer alleen: “Ik ben doodsbang geworden. En dat in Nederland.”

