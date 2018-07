Mary Penney werkt als verpleegster en steunt en verzorgt mensen met dementie. Ze heeft haar haar in alle kleuren van de regenboog laten kleuren, ze heeft tatoeages én piercings – en dat zorgt voor commentaar van een wildvreemde.

En wat er gebeurt? Mary reageert op een heerlijke manier.

De woorden van een vreemde

Mary stond in de rij voor de kassa in een supermarkt wanneer de kassamedewerker haar vraagt wat voor werk ze doet. Ze vertelt dat ze als verpleegster werkt. Het meisje zegt tegen Mary dat zij het vreemd vindt dat ze haar daar zo laten werken met die haarkleur. “Wat vinden je patiënten daar nou eigenlijk van?” Mary wist van verbazing niet wat ze moest antwoorden.

Toen ze eenmaal thuis was, zette ze haar gedachten over het bijzondere gesprek op papier. Ze postte op Facebook een bericht dat duizenden keren werd geliked.

Haar verhaal

Zo schreef ze: “De kassamedewerker kijkt naar mijn naamplaatje en vraagt, ‘Goh, wat doe je daar?’ Ik vertel haar dat ik een verpleegster ben. ‘Het verbaast me dat ze je daar zo laten werken. Wat vinden je patiënten van je haarkleur?’ En tegen de dame achter me in de rij: ‘Wat vind jij dan van haar haarkleur?’ De vrouw antwoordt dat het niets voor haar is, maar dat ze er ook niets op tegen heeft.”

Levens redden mét tattoos en piercings

De kassamedewerker vervolgde dat ze haar nooit in de winkel zouden laten werken met zulk haar. “Maar wat ik ervan vind?”, gaat Mary verder. “Mijn haarkleur heeft me nog nooit tegengehouden mijn levensreddende werk goed te doen. Mijn tatoeages op mijn lijf hebben nog nooit iemand niet kunnen kalmeren als ik mensen met dementie steun gaf door middel van een knuffel. Mijn oorpiercings hebben me nooit in de weg gestaan als ik naar iemands laatste wensen luisterde. Mijn tongpiercing heeft mij nog nooit tegengehouden om lieve, positieve woorden te zeggen tegen mensen die ten einde raad zijn, die net horen dat een familielid dement wordt, of tegen mensen die aan het rouwen zijn. Dus vertel mij maar, waarom mijn uiterlijk invloed zou hebben op de dingen die ik doe tijdens mijn werk. Hoe zou ik daardoor niet capabel kunnen zijn om mijn baan goed uit te voeren?”

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Wilma was incontinent en kon daardoor het huis niet meer uit.

De leukste artikelen van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Metro UK. Beeld: Facebook