Vervelend nieuws voor Claudia de Breij

Claudia de Breij is voorlopig even uit de roulatie. Nét nu ze met een serie try-outs bezig is voor haar nieuwe voorstelling, kan ze niet anders dan stoppen.

De cabaretière heeft zaterdag namelijk de enkelbanden in haar rechtervoet gescheurd na een val op straat, vertelt ze op Instagram. Dat nieuws deelde ze zoals het een ware cabaretière betaamt: in een héél grappig bericht.

Het is niet bekend hoe lang Claudia rust moet houden. Haar tour is zo goed als uitverkocht.

Bron: Show, Instagram. Beeld: Brunopress

