Meer snoep, extra grote verjaardagscadeaus, nét wat later naar bed… Opa’s en oma’s weten wel hoe ze hun kleinkinderen moeten verwennen.

Maar dat is dus helemaal niet goed voor ze, schrijven wetenschappers van de Universiteit van Glasgow.

De conclusie na een grootschalig onderzoek in 18 landen, was niet mals: opa’s en oma’s hebben een slechte invloed op het voedingspatroon en het lichaamsgewicht van hun kleinkinderen. Tot ongenoegen van hun ouders.

Eten als ruilmiddel

De oorzaak? Grootouders zouden hun kleinkind(eren) vaak chanteren met eten, onder het motto: “Als je nu je bord leeg eet, krijg je straks een ijsje/snoepje/dropje”. Zo worden de kleintjes volgestopt met vet en suikers. Dat rennen ze er daarna niet af, want ze bewegen ook minder in hun grootouderlijk huis. Nog erger: in bepaalde landen blijven opa’s en oma’s zelfs veelal roken terwijl hun kleinkind in de kamer is.

Dialoog

Goed, al die slechte gewoontes doen de grootouders natuurlijk niet expres, maar het is wel moeilijk te veranderen. Hoofdonderzoeker Stephanie Chamers meldt bij de BBC dat ‘ouders het moeilijk vinden daarover in gesprek te gaan’. Maar dat is wel noodzakelijk, want het gaat om de gezondheid van hun kinderen. “Hoe vroeger je begint met gezonde gewoonten, hoe makkelijker het is om dat als volwassene vol te houden.”

