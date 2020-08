Vraag naar de coronatest stijgt zó hard dat laboratoria in de problemen raken

Er is zo veel vraag naar de coronatest, dat laboratoria de vraag nauwelijks nog aan kunnen. De nood is inmiddels zo hoog, dat het ministerie van Volksgezondheid de GGD’s vraagt om de coronatestcapaciteit de komende tijd niet uit te breiden vanwege een capaciteitsprobleem bij de laboratoria. Dit meldt NOS.

In het kort betekent dit dat de openingstijden van testlocaties niet verruimd worden en dat er voorlopig geen nieuwe testlocaties worden geopend.

Advertentie

Vraag naar de coronatest toegenomen

De vraag naar de coronatest groeit snel. Zo is in één week tijd 40 procent meer vraag naar de test. In concrete cijfers betekent dit dat in een week in augustus er 40.000 meer aanvragen binnenkwamen, waarmee het aantal aanvragen opliep tot 140.432. Het grote probleem? Dat mensen die zich melden voor een test straks misschien niet geholpen kunnen worden.