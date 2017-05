Vrouw krijgt in de rij kritiek op korte broek: "Zou je dat wel doen?"

Met het warme weer wil je natuurlijk een korte broek aan. Zo ook Brynne Ann Komonchak. Maar in de rij kreeg ze ongevraagd commentaar van een wildvreemde vrouw: dat ze die korte broek maar moest heroverwegen.

Brynnes emotionele bericht op Facebook maakt veel los. Duizenden mensen reageerden en deelden het bericht.

Erin schrijft Brynne wat haar is overkomen. Ze besloot een korte broek aan te trekken, maar had daar al veel moed voor nodig. Ondanks dat haar benen lekker bruin en gespierd zijn van het zwemmen en dansen, zien ze er niet perfect uit.

Bij het afleveren van een pakketje raakte ze in gesprek met de vrouw voor haar in de rij, van een jaar of 60. Zij complimenteerde Brynne met haar lekkere kleurtje en prachtige haar. In die gedachte draaide ze zich om en glimlachte naar de vrouw achter haar. Een jaar of 30, en heel knap. Die sprak echter de volgende woorden: “Je haar is inderdaad mooi. Maar die korte broek kun je beter heroverwegen.”



Woest was Brynne, schrijft ze in het bericht. Op het shirt van de vrouw stond: ‘samen leven’, waarop ze gevat antwoordde: “Jij zou waarschijnlijk je shirt moeten heroverwegen.”

Toch wilde Brynne zich thuis direct omkleden, zo gekwetst was ze. Al deed ze dat gelukkig niet. In plaats daarvan toog ze naar Facebook, en tikte kwaad: “Een grotere maat betekent niet automatisch dat je ongezond bent. Of lui. Het is niet lelijk, of onaantrekkelijk, en het betekent niet dat je een minder mens bent.”

“Jij hebt misschien een probleem met mijn lichaam. Ik niet. En ik heb heel hard gewerkt om veroordelende familie en vrienden, een echtscheiding, en een depressie achter me te laten. Om geen probleem met mijn lichaam te hebben.

“Vrouwen. Kraak elkaar niet af.

Vier elkaars bestaan.

Elke dag.”

Hear, hear. Wij trekken even onze korte broek uit de kast. Op Instagram deelt Brynne verder wat trotse foto’s!

Seeing some good changes! Yay! Een bericht gedeeld door Babsy (@brynnetheminxen) op 15 Jun 2016 om 9:45 PDT

Bron: Little Things. Beeld: iStock