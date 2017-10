Bizar: vrouw (45) denkt nierstenen te hebben, maar bevalt onverwachts van een baby

Beth Clay (45) had erg veel last van haar buik en dacht dat ze nierstenen had, maar in het ziekenhuis kwam ze erachter dat ze zwanger was en op het punt stond te bevallen. Het waren namelijk geen nierstenen waar ze last van had, maar weeën.

De Amerikaanse vrouw heeft de afgelopen 9 maanden geen moment gedacht dat ze misschien ook zwanger kon zijn. Ook had ze geen dikkere buik gekregen. Beth werkte fulltime, sportte intensief en was de afgelopen maanden zelfs 6,8 kilo afgevallen. Dit kan gewoon niet waar zijn, dacht haar man Scott. “Je zou denken dat je het wel door zou hebben als er een baby in je buik zit, maar wij zijn het levende bewijs.”

Verstopt

Beth voegde daaraan toe dat ze de baby al die tijd ook nooit heeft voelen schoppen. De dokter gaf aan dat de baby verstopt zat achter al haar organen, zoals haar nieren en lever. Hierdoor groeit de buik zo goed als niet en kun je dus zwanger zijn, zonder dat je dat doorhebt.

Nummer 3

Beth en Scott zijn al ouders van de 27-jarige Maggie en de 20-jarige Will. De baby was misschien onverwachts, maar zeker niet ongewenst, laten de papa en mama weten. Ze noemde hun zoontje Liam Ryder. Hij heeft een paar dagen op de intensive care gelegen, maar het kerngezonde jongetje is nu thuis bij zijn ouders.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

BEKIJK OOK: Moeder hoopt op dochter na 11 zonen maar krijgt weer jongetje.

Bron: KTLA. Beeld: iStock