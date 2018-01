Zo vaak moet je je handdoek wassen

Sommige dingen kun je beter maar wat vaker wassen. Handdoeken bijvoorbeeld: daar zitten door het contact met vocht al gauw veel bacteriën op. Die wil je echt niet op je lijf krijgen tijdens het afdrogen!

Omdat handdoeken nat worden, ze daarna in contact komen met je huid en haar én moeten drogen in een vochtige omgeving zijn ze echte broedplaatsen voor bacteriën.

Gauw in de wasmand

Volgens Philip Tierno, een microbioloog en patholoog aan de Universiteit van Geneeskunde in New York, moet je handdoeken dan ook altijd wassen nadat je ze 3 keer gebruikt hebt.

Vergeet je tas niet

Maar er zijn meer items in huis die je vaker in de wasmachine moet mikken dan je denkt. Bijvoorbeeld je lakens: ook die zijn gauw viezer dan iedereen verwacht. Je zou je bed daarom elke week moeten verschonen. Ook beha’s en handtassen zijn geliefd onder de bacteriën. Zeker tassen – die zetten we vaak overal op de grond en die hebben we daarna weer stevig vast in onze armen.