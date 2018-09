Dít is de beste manier om wc-papier op te hangen

De een hangt een wc-rol met het papieruiteinde richting de wc op, de ander richting de muur. Wat is nou de beste manier?

Iedereen doet het anders. Zo vinden sommige mensen het geen fris idee als het wc-papier eerst langs de muur schraapt en daarna op hun edele delen terecht komt. Anderen stellen gemak bóven hygiëne en gaan juist wel voor die optie, omdat het papier dan sneller afbreekt. Maar nu is er een doorslaggevend, wetenschappelijk antwoord.

Eureka

Kennelijk heeft die laatste groep daarmee een punt, want al in 1891 was er iemand die zich bloedserieus over dit vraagstuk heeft gebogen, er een antwoord op heeft gevonden én daar bovendien een patent op heeft aangevraagd. Ja, het is géén grap, het wc-papier kan inderdaad het best richting de muur gehangen worden. Kijk hieronder maar eens naar het wetenschappelijk opgetekende eureka-momentje van meneer Seth Weeler. Best indrukwekkend, toch?

(En? Had je het goed?)

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock