Weerman in tranen om zonsverduistering

Een weerman in Amerika reageerde geweldig op de zonsverduistering. Hij vond het zo bijzonder dat hij volschoot, middenin een uitzending… Nahw!

“Sorry, ik zal weer normaal doen, jongens,” zei de emotionele Skilling op televisie met tranen in zijn ogen. Maar hij was zo aangedaan dat hij zelfs mensen die naar de verduistering kwamen kijken knuffelde en high-fivede, terwijl hij uitzinnig van vreugde Here Comes the Sun zong.

Logischerwijs ging Twitter los (lós!) op de geweldige reactie van Tom.

You and I will never love anything as much as Tom Skilling loves the weather. — Matt Lindner (@mattlindner) August 21, 2017

Love yourself as much as Tom Skilling loves the eclipse. https://t.co/SsnlqMdy1h — Jasmine (@runflamingo) August 21, 2017

Replace all statues with Tom Skilling https://t.co/cGhwZvawXt — Brendan (@Brendo18) August 21, 2017

En de beste Tweet…

Voor wie nu denkt, eclips? Was dat niet het liedje van Bonnie Tyler..? Een totale zonsverduistering trok gisteren over de VS. Dat is heel zeldzaam: in 1979 gebeurde dat in de VS voor het laatst op kleinere schaal, in 1918 eentje die ook over het hele land ging. Een écht feest voor meteorologen dus.

En weermannen blijkbaar… Tom Skilling, die voor WGN-TV het weer doet, reed speciaal enkele kilometers van Chicago naar Carbondale om optimale beelden te kunnen maken van het natuurfenomeen. Het was zijn eerste keer <3

