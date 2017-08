Wielrenster die Alice aanreed en doorfietste is nog steeds spoorloos

Eric van Loon uit Blaricum en zijn vrouw Alice zijn nog steeds hard op zoek naar de wielrenster die Alice in juni aanreed in het duingebied tussen Heemskerk en Castricum.

Tijdens de beruchte wandeling in de duinen, worden Alice en Eric opeens ingehaald door een wielrenster op een plek waar dat amper mogelijk is. Bij die botsing die ontstaat komt Alice hard ten val en breekt haar heiligbeen.

Revalidatie

De 44-jarige Alice heeft sinds het ongeluk nog geen nacht thuis geslapen; ze bracht al haar tijd door in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. Door de ongelukkige val kan ze alleen nog maar kleine stukjes lopen achter een rollator. Ze zal zeker nog een jaar pijn hebben.

Ook emotioneel is het zwaar, vertelt haar man bij Hart van Nederland: “Dat is de reden dat ze zelf niet voor de camera haar verhaal wil vertellen.” De wielrenster is er vandoor gegaan. Tot grote frustratie van Eric: “Het is toch goed fatsoen dat je even omkijkt? En als je ziet dat iemand is gevallen, vraagt of je kan helpen?”

Eric deed al eerder een oproep naar de vrouw -op een wielrenfiets met een wagentje- die Alice omver reed, maar dat leverde niets op. De politie heeft 2 namen, maar ze kunnen daar nog niets mee.

Verwerking

Voor Erik en Alice is het vinden van de dader essentieel voor het verwerkingsproces. Bovendien hopen ze een deel van de torenhoge rekeningen te kunnen verhalen: “Alle behandelingen, ziekenhuisbezoeken, niet meer kunnen werken, enzovoorts. Bij elkaar kom je op een gigantisch bedrag uit. Ik hoop dat de wielrenster zich meldt en dat we erover kunnen praten. En dat we hopelijk ook eindelijk eens een excuus voor het doorfietsen kunnen krijgen.”

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock

